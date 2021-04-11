يسرا توجه رسالة لـ عمرو دياب من السفارة الفرنسية
نشرت الفنانة يسرا صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بصحبة عدد من النجوم أبرزهم عمرو دياب فى ضيافة السفير الفرنسي بالقاهرة.
وكتبت يسرا معلقة على الصور: «إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون معك، دائمًا ما تتمتع أحداثك بجو خاص. شكرا لكم على كل شيء».
ووجهت رسالة خاصىة للفنان عمرو دياب قائلة: «عندما تتواجد يكون لكل شئ حولنا أجواء إيجابية رائعة».
وكتب ستيفان روماتيت السفير الفرنسى بالقاهرة عبر تويتر:" شيء مهم جدًا استقبال نجوم مصريين داخل السفارة الفرنسية في حجم الممثلة الشهيرة يسرا والمغني الموهوب،amrdiab، أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة".