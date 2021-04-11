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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة النني.. آرسنال يفوز على شيفيلد يونايتد 3-0 في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

فاز فريق آرسنال على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة 31 لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف المباراة الأول لفريقه أرسنال في الدقيقة 33، بعد تلقيه تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله داني سيبايوس، ليسدد لاكا الكرة بسهولة في شباك شيفيلد مسجلا هدف التقدم لفريقه.

 

وسجل مارتينيلي الهدف الثانني لـ ارسنال في الدقيقة 71، ليعود بعد ذلك لاكازيت ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 85.

 

وتواجد محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال قبل أن يشارك كبديل منذ الدقيقة 83 بدلًا من مارتينيلي.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 45 في المركز التاسع ،بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

 

تشكيل أرسنال 

 

في حراسة المرمى: برناد لينو

 

خط الدفاع: كالوم تشامبرز - روب هولدينج - بابلو ماري

 

خط الوسط: بوكايو ساكا - داني سيبايوس - جرانيت تشاكا - توماس بارتي - نيكولاس بيبي

 

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - مارتينيلي.

 

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