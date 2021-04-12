اليوم.. وزير الخارجية الروسي في القاهرة

أعلنت السفارة الروسية في مصر، عن إجراء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة إلى القاهرة اليوم الإثنين، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على تويتر: "سيزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مصر في ١٢ أبريل للعام الجاري".

وأضافت: "من المخطط انه سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره سامح شكري وسيجري المباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وتابعت: "نعتبر مصر أحد شركائنا الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

