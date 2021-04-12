عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان كريم.. رامي صبري يشارك متابعيه بصورة جديدة له على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان رامي صبري، متابعيه بـ صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

 

وعلق رامي صبرى قائلا: “ رمضان كريم ”. 


وحقق فيديو كليب "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، 2.5 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه".

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين".

أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

 

الفنان رامي صبري رامي صبري

ترشيحاتنا

حقيقة ضلوع الولايات المتحدة في تفجير منشأة نطنز الإيرانية

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-4-2020

بعد طرح إعلان برنامجه الجديد.. الجمهور يطارد رامز جلال

رافاييل بينيتيز يطالب ليفربول باللعب بشراسة أمام الريال في غياب جماهير الريدز

فاسكيز: ريال مدريد سيقاتل من أجل الفوز بالليجا ودوري الأبطال

بسبب لقاحات كورونا.. ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد