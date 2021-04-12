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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي على التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن

صدى البلد

 أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، فضلًا عن تأكيد وزير النقل كامل الوزير أن هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس السيسي بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصة في قطاع النقل فورا.


واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال الكلمة التي وجهها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية- أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن والنابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، قادر على التعاطي مع كافة التحديات، مثمنا وقوف الأردن الدائم بجانب مصر، ومساندته للقضايا التي تمسها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين.


وأشارت الصحف إلى إعراب الرئيس السيسي عن فخره وسروره بمشاركته الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق، في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر، وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد الالتزام تجاه الشعبين الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدماً بمسيرة العلاقات بين البلدين، والسعي سوياً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار والازدهار والسلام والتنمية لشعوب ودول المنطقة.


ولفتت إلى إشادة الرئيس السيسي بالدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وأبرزت قوله: "إننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي".


واختتم الرئيس السيسي كلمته، بتقديم التهنئة من الشعب المصري للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق لما فيه خير البلدين والشعبين والأمة العربية.

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