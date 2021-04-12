أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 12-4-2021

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري،في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-4-2021؛ بدون أي تغيير على مستوى الجهاز المصرفي المصري.

وبحسب ما أعلنه جدول أسعار العملات الصادر عن البنك المركزي المصري،وصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.7 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري نحو 21.53 جنيها للشراء و21.68 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 16.86 جنيها للشراء و16.97 جنيها للبيع.

بينما وصل سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.33 جنيها للشراء و 14.42 جنيها للبيع، واليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.39 جنيها للشراء و2.4 جنيها للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية فقد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو 4.17 جنيها للشراء و4.2 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.85 جنيها للشراء و52.25 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.26 جنيها للشراء و4.29 جنيها للبيع.