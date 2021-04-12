بفستان موف.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة في الصورة بفستان موف،وشعرها المنسدل على الأكتاف،وعلقت قائلة: "رمضان كريم ومبارك على كل المُحبّين والمتابعين وكل الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. رمضان مبروك 🌙 أعاده الله عليكم بالبركة والسعادة والمحبّة. كوني أنيقة وعصرية خلال الشهر الكريم بألوانك الطبيعية".

وتشارك درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" والذي يعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويتعرضون للعديد من المواقف التي تجمع بين الكوميديا والإنسانية.

المسلسل مأخوذ عن قصة الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.



