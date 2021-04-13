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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 13-4-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021،  بدون أي تغيير علي مستوي المشغولات الذهبية  بمحلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس .


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 758 جنيها .

 

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تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع
بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 650 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 866 جنيها .


بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 505 جنيها .


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6064 جنيها و اوقية الذهب نحو 26.941 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 866.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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