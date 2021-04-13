برلمانى يوضح كيف نجح الاقتصاد المصرى فى الصمود أمام كورونا

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على أرض الواقع فى الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح بدراوي خلال ندوة صدى البلد، أن وجود الاحتياطى النقدى الممتاز جعل الاقتصاد المصرى لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار اطلاقا في الوقت اللي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش مصر حققت معدل نمو كبير استطاعت أن تصل لنمو اقتصادي أكثر 3.6 معدل ايجابى.

وأضاف أن العالم اجمع توقع عام 2021 انتهاء أزمة كورونا ولكن مصر مازالت فى معركة مستمرة مع الفيروس وهذا العام نتوقع معدل نمو مرتفع يصل لـ 3% وذلك بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي.