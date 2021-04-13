روشتة غذائية للتعامل مع الصيام حفاظا على صحة الجسم خلال شهر رمضان..فيديو

قالت الدكتورة مها رداميس استشاري التغذية العلاجية، إن رجيم الصيام المتقطع هو أفضل أنواع الرجيم وهذا ينطبق مع صيام شهر رمضان، ويمكننا استكماله خلال الشهر للخروج بنتيجة جيدة للجسم .

وأضافت مها رداميس خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن أنواع الطعام التي يقوم بتجهيزها المصريين للإفطار في رمضان تساعد على زيادة وزن الجسم بشكل غير طبيعي، مشيرة إلى أن هناك أنواع من المأكولات تساعد على فتح الشهية ومنها الكنافة.

وأوضحت رداميس، أن المأكولات التي تحتوي على سكريات تساعد على فتح الشهية والمأكولات التي تحتوي علي السمن البلدي تساعد على الشعور بالنوم مؤكدة أن السحور يجب أن يحتوي على أطعمة بطيئة الحرق حتى لا يشعر الإنسان بالجوع.