ريهام حجاج : عشنا و شوفنا إن أخت البطل طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” منشوراً مبهماً .

حيث علقت قائلة :"عشنا و شوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل " .

ومن ناحية تخوض الفنانة ريهام حجاج، السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد يحمل اسم “وكل ما نفترق" ، ومن المقرر إذاعة اولى حلقاته غداَ .

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام ، أحمد فهمى وغيرهم.

مسلسل وكل ما نفترق قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

ومن المقرر عرض العمل على عدد من القنوات أبرزها قناة الحياة ، cbc ، التليفزيون المصرى ، المحور، إضافة الى منصة watch it .