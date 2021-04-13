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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الكندية تتهم إيران بالتجسس

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشفت وكالة الاستخبارات الكندية، اليوم الثلاثاء، عن استغلال إيران أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتنفيذ عمليات تجسس، وتهديد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقالت الاستخبارات الكندية، إن إيران نفذت عمليات التجسس على المواطنين في الداخل، وكذلك تهديد أهالي الضحايا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في يناير 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "إيران تتهمنا بشكل غير مسؤول بدلا من التحقيق الجدي بإسقاط الطائرة".

وأضافت الخارجية الأوكرانية "إيران تصر على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد لحادثة إسقاط الطائرة، وكان عليها تأكيد سبب تحطم الطائرة بتحقيق فني وفق معايير القانون الدولي".

وتابعت الخارجية الأوكرانية "لا نصدق أي رواية شفهية لتحطم الطائرة لا تستند إلى أدلة قوية".

اسقاط الطائرة الاوكرانية إيران متهمة بالتجسس المخابرات الكندية أزمة كورونا السلطات الأوكرانية

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