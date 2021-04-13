تسريبات جديدة تكشف سعر ومواصفات أرخص جهاز تابلت من سامسونج

كشفت تسريبات مواصفات جديدة لجهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى يأتى خليفة لجهاز Galaxy Tab A7 الذى تم إصداره العام الماضى، والذى يعتبر من أفضل وأرخص أجهزة التابلت من الفئة المتوسطة التى أصدرتها سامسونج.



وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد ظهرت عدد من المواصفات الجديدة لتابلت Galaxy Tab A7 Lite بعد اعتماد الجهاز من وكالة TENAA التكنولوجية، حيث سيتوفر الجهاز بعدد من الألوان هى : الأسود والفضي والوردي والأخضر.

وسيأتى جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite بشاشة مقاس 8.4 بوصة ، مع تصميم معدني نحيف، كما سيصدر ب 3 أنواع واى فاى Wi-Fi، كما سيتوفر باللونين الأسود والسيلفر، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية دقة 8 ميجا بيكسل ولكن بدون فلاش من نوع LED.

وسيعمل جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite من سامسونج بمعالج من نوع Helio P22T من شركة MediaTek مع نسختى لذاكرة الوصول العشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام ، ونظام التشغيل Android 11 ، كما سيدعم شبكات الجيل الرابع والخامس 4G و 5G .



وسيحتوى على بطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع فتحة شحن من نوع USB-C ، حيث من المقرر أن يصدر خلال الايام القليلة القادمة.



وسيبلغ جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج، سعر يتراوح ما بين 240 و 250 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3800 و 3900 جنيه مصرى.

