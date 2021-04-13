في عيد ميلاده الـ 27| كهربا "مشاكل".. تاريخ حافل بالأزمات والخناقات

يحتفل الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد ميلاده الـ27، حيث ولد 13 إبريل عام 1994.

لا شك أن محمود عبد المنعم كهربا يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية عالمية جعتله يلعب للأهلي والزمالك وينال شرف تمثيل منتخب مصر، لكن اللاعب خسر كثيرا أيضا بسبب الأزمات والخناقات التي افتعلها على مر تاريخه، والتي انتقصت من رصيده كثيرا لدى الجماهير.

بدأ محمود عبد المنعم كهربا حكابته مع كرة القدم باللعب في قطاع ناشئين النادي الأهلي، ثم انضم إلى إنبي موسم 2009 - 2010، ثم لعب لفريق لوزيرن موسم 2013 - 2014 على سبيل الإعارة، و جراسهوبر زيورخ 2014 - 2015 على سبيل الإعارة أيضا.

انتقل كهربا إلى الزمالك 2015 - 2016 لعب له موسما واحدا لينضم إلى صفوف اتحاد جدة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ثم إلى الزمالك 2018 - 2019.

انضم كهربا إلى أفيس البرتغالي موسم 2019 في صفقة انتقال حر، ليعلن بعدها الأهلي تعاقده مع اللاعب في منتصف الموسم.

توج كهربا بالعديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الكونفدرالية مع الزمالك، والثلاثية التاريخية مع الأهلي “ الدوري - كأس مصر- دوري أبطال أفريقيا

أبرز أزمات كهربا على مدار مسيرته:

الدورى السويسري

خاض محمود عبد المنعم كهربا تجربة احترافية قصيرة لم تخلُ من الأزمات مع نادي لويزرن السويسري الذي كان معارا له من نادي إنبي، حيث أكد النادي السويسري وقتها أن فسخ العقد مع كهربا جاء بسبب سوء سلوك ومشاكل أثارها اللاعب وتحديدا مع مدرب الفريق وقتها كارلوس بيرن ايجر.

وبعد تجربة ليوزرن السويسري عاد كهربا لإنبي ولكنه لم يستمر طويلا مع الفريق البترولي ليقوم الأخير بإعارته لصفوف فريق جراسهوبرز السويسري لمدة 6 أشهر ولكن سرعان ما عاد اللاعب من جديد لإنبي بسبب المشاكل التي آثارها بالفريق السويسري بعدما رفض الأخير تمديد إعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائي.



أزماته في إنبي

عقب عودة كهربا لإنبي استمر اللاعب في إثارة المشاكل والأزمات حيث أحدث اللاعب مشكلة وقتها مع حسين أمين، المدرب العام للفريق في جهاز طارق العشري وقتها مما دفع الأخير لطرد اللاعب من التدريب وهدد وقتها اللاعب بالانقطاع عن التدريبات.

كهربا وجماهير الزمالك

كهربا آثار العديد من الأزمات والمشاكل داخل نادي الزمالك الذي كان يلعب له الفترة الماضية وقبل انتقاله للقلعة الحمراء ولعل أبرزها مع رئيس النادي مرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك والمدربين حيث دخل كهربا فى أزمة مع مرتضى منصور قبل انتقاله للقلعة الحمراء وهي التي كانت السبب الأساسي في رحيل اللاعب عن الزمالك وهروبه من النادي والانتقال لصفوف نادي أفيس البرتغالي وبعدها انتقاله للأهلي.

وكان للاعب كهربا أزمات مع المدربين أمثال محمد حلمي وماكليش بعدما اعترض اللاعب على المدربان وقت أن كانا مدربين للزمالك، بسبب تبديل اللاعب في بعض المباريات ومع الأرجنتين هيكتور كوبر في مونديال روسيا.

ودخل كهربا فى أزمة شهيرة مع جمهور الزمالك بعد أن قام الأخير بالبصق خلال تبديله في مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي 2019، حيث التقطت عدسات الكاميرات وقتها قيام اللاعب بالبصق على جماهير القلعة البيضاء بعد قيام الجماهير بتوجيه انتقادات للاعب بسبب الأداء السيئ الذي كان عليه في المباراة.

أزمات الخليج

دخل كهربا فى العديد من الأزمات في الدوري السعودي بعدما انتقل لنادي الاتحاد السعودي لعل أبرزها تعرض للتصوير من جانب أحد جماهير نادي النصر عقب إحدى مباريات فريق اتحاد جدة أمام النصر في دوري الجميل للمحترفين وقام اللاعب بركله بقدمه وهو الفيديو الذي انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط هجوم شديد على كهربا.

أزماته مع الأهلي:

تسبب محمود كهربا في العديد من المشاكل خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي، حيث كانت الأزمة الأولى باشتباكه مع لاعبي الزمالك في بطولة السوبر المصري الماضية التي أقيمت بالإمارات، وتم إيقافه 8 مباريات من قبل اتحاد الكرة.

الأزمة الثانية كانت مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتم تغريمه مليون جنيه، لكن اللاعب اعتذر بعدها وعاد للمشاركة.

ثالث أزمات كهربا في الأهلي كانت مع موسيماني، حيث تحدث اللاعب مع المدير الفني بطريقة غير لائقه، ليعلن الأهلي إيقافه لمدة شهر وتغريمع 200 ألف يورو.

آخر أزمات كهربا ، كانت خلال الأيام القليلة الماضية،حيث داخل اللاعب في مشاجرة مع أحد الأشخاص بأحد فنادق القاهرة