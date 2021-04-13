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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مرحب شهر الصوم.. زينة رمضان تزين شوارع شبرا مصر

صدى البلد

"وحوي يا وحوي"، "أهو جيه يا ولاد"، "مرحب شهر الصوم"، أغاني تملئ شوارع محافظة القاهرة احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، الذي يملئ الشوارع بهجة بالفوانيس وزينة وأنوار مضيئة، إلى جانب أنواع الياميش المختلفة.

ومن أكثر العادات التي تتم احتفالا بقدوم شهر رمضان، هي تعليق الزينة في الشوارع المصرية، ويتجمع الأصحاب والأهل والأطفال حتى يزينون كل شارع يسكنون فيه، ويتبادلوا البهجة والسعادة بقدوم شهر رمضان.

وفي أحد شوارع منطقة شبرا مصر، رصدت عدسة "صدي البلد" مشهد يملؤه البهجة والسعادة، لتجمع شباب وأطفال منطقة شبرا لتعليق زينة رمضان المتعددة الألوان والأشكال، لإبراز الشارع بشكل مبهج استعدادًا لرمضان.

وتقاسم أهل الشارع أدوارهم في تعليق الزينة، فتولي الأطفال مهمة فرد فروع الزينة وتقسيمها، بينما تولي الشباب مهمة التعليق من أعلى السلالم والبلكونات، وربط فروع الزينة بشكل محكم، ونتج عن هذا التعاون تزيين الشارع بشكل خلاب.

وتحدث طه محمد واصفًا تعاون شباب منطقة شبرا لتعليق الزينة، قائلًا: "أحنا متعودين كل سنة نتجمع كلنا ونعلق الزينة مع بعض، دا بيفرح الأطفال والشباب وكل سكان الشارع، ويحسسنا ببهجة رمضان وفرحته".

وأضاف خالد علي قائلًا: "أحنا أكثر من أصحاب، كل الشارع أخوات وبنحب نفرح مع بعض، كل عام نعلق الزينة مع بعض، وكمان نفطر ونتسحر مع بعض، لأن رمضان يعني البهجة والفرحة وسط اللمه، ودا اللي متعودين عليه من زمان".

وعقب مهند حسن، أحد الأطفال الذين شاركوا في تعليق الزينة، قائلًا: "السنة اللي فاتت معرفناش نعلق الزينة وكل واحد كان في بيته، السنة دي نزلنا كلنا ونعوض السنة اللي فاتت، واتبسطنا كلنا بتجمعنا وفرحة رمضان".

زينة رمضان رمضان شبرا مصر

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