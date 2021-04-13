الشربيني يبحث آفاق التعاون بين جامعة الأزهر ومعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بحث الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة صالح، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات سبل التعاون بين الجامعة والمعهد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب طلاب وخريجي الجامعة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مصيلحي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مهني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق.



قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، والتي يأتي على رأسها معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بوصفه أكبر المراكز التي توفر التدريب والتأهيل لخريجي الجامعات.



وتابع الشربيني أن الجامعة بصدد عقد بروتوكول مع المعهد؛ لتقديم خدمات متكاملة لشباب الجامعة، تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر، كما تم بحث إنشاء مركز تدريبي تابع للمعهد داخل الجامعة، إضافة إلى تدريب شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ ليكونوا نواة للتدريب المشترك بين المعهد والجامعة.