نظرة شاملة عن تويوتا كورولا لاند كروزر موديل 2021 .. و اسعارها داخل السوق السعودي | صور

استطاعت السيارة تويوتا كورولا لاند كروزر أن تحتل مكانة قوية داخل الاسواق العالمية، و خاصة اسواق الخليج و المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات و انظمة المكابح المتطورة، إلى جانب القوة الميكانيكية و الخيارات المقدمة من قبل الصانع الياباني المخضرم.

و تضم تويوتا كورولا لاند كروزر حزمة من الخيارات الفنية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 271 حصان، و 383 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

و خيار اخر بمحرك سداسي الاسطوانات أيضًا، سعة 4600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 304 حصان، و 439 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما وزدت بفئة اخرى تستمد طاقتها من محرك من 8 اسطوانات، سعة 5700 سي سي، بقوة 362 حصان، و عزم اقصى للدوران 530 نيوتن/متر.

تأتي بشبكات امامية بتطعيمات من الكروم، و مقابض أبواب بلون الهيكل الخارجي، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، كما تحتوي على تكييف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي للابواب، و وسائد هوائية، و مكابح مانعة للانغلاق، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و نظام صوتي ترفيهي يأتي عبر شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، و مكبرات صوتيه، و مفود حركة متعدد المهام، و حزمة متطورة من وسائل الرفاهية و التحكم.

و تبلغ اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 FASHION محرك 4000 سي سي بسعر 205.272 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 GXR2 محرك 4000 سي سي بسعر 222.805 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 GXR1 DIESEL محرك 4500 سي سي بسعر 229.294 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GXR2 DIESEL محرك 4500 سي سي بسعر 247.397 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أتوماتيك موديل GXR3 2021محرك 4000 سي سي بسعر 257.984 ريال سعودي.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 GXR3 DIESEL محرك 4500 سي سي بسعر 277.566 ريال سعودي.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل 2021 GXR3 محرك 4600 سي سي بسعر 281.437 ريال سعودي.

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل GXR3 LS 2021محرك 4600 سي سي بسعر 287.357 ريال سعودي.

الفئة التاسعة أوتوماتيك موديل VXR1 2021محرك 5700 سي سي بسعر 310.811 ريال سعودي.

الفئة العاشرة أوتوماتيك موديل VXR3 2021 محرك 5700 سي سي بسعر 351.797 ريال سعودي.