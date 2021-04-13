عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولات رجال الداخلية.. استهداف معسكر الأحراش بالحلقة الاولى لمسلسل الاختيار 2

صدى البلد

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض أولى حلقات مسلسل موسى، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

وبدأت أحداث مسلسل الاختيار 2، باستعراض حادث استهداف اتوبيس سياحي بمنطقة الازهر في القاهرة عام 2009، وهو الحدث الذي يتذكره ضابط الامن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، ثم تنتقل الاحداث إلى عام 2012 تزامنا مع اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية، ويقوم الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) برصد خليه إرهابية في سيناء تخزن السلاح والذخائر باحد الشقق وتسعى لتنفيذ عملية إرهابية.

تلقي الشرطة القبض على مهندس الالكترونيات الإرهابي والمعروف بمعتصم (الممثل محمد فراج) ومعه دوائر الكترونية لتركيبها في العبوات الناسفة، وينتقل الضابط زكريا للقسم للتحقيق معه، ويتعرف عليه بانه تابع إلى خلية مدينة نصر.

يضر الضابط يوسف رفاعي، للهجوم على العناصر الإرهابية في سيناء دون إذن مسبق بعدما وجهم في طريقهم للتحرك، فيقتل واحد ويلقي القبض على الآخر، في الوقت الذي يعرف الضابط زكريا، معلومات من معتصم عن خلية إرهابية في مصر الجديدة تحاول استهداف المتظاهرين في ثورة 30 يونيو.

ينجح الضابط زكريا في القبض على العناصر الإرهابية قبل زرع العبوة في ميدان التحرير واستهداف متظاهري ثورة يونيو، في الوقت الذي يلقي فيه الفريق عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية الحالي ووزير الدفاع خلال احداث المسلسل- بالقاء بيان الجيش عن ثورة 30 يونيو، ويعطل العمل بالدستور.

وتختتم احداث الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، بقيام الجماعات الإرهابية باستهداف معسكر الأحراش لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح، وتقوم القوات المسلحة بإرسال مدد بقيادة الضابط احمد المنسي.

ويعرض مسلسل الاختيار 2 
على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية
مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2
ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2
الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


أبطال مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

السيسي الفنان أحمد مكي كريم عبد العزيز الاختيار 2 مسلسل الاختيار رمضان 2021 مسلسلات رمضان 2021

ترشيحاتنا

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

خاص| استغرق تحضيره شهرا.. كواليس تصوير إعلان شريهان

غير صحيح.. هل كان النبي يشرب بعد أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

مباراة رمضانية.. الجزائر تودع كأس العالم مرفوعة الرأس أمام ألمانيا

إيران: نتوقع تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% خلال أسبوع

تغليظ عقوبة الباعة الجائلين بالقطارات للحبس سنتان وغرامة 10 آلاف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

السودان يدعو مصر وإثيوبيا لاجتماع عاجل بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ