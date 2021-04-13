بطولات رجال الداخلية.. استهداف معسكر الأحراش بالحلقة الاولى لمسلسل الاختيار 2

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض أولى حلقات مسلسل موسى، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

وبدأت أحداث مسلسل الاختيار 2، باستعراض حادث استهداف اتوبيس سياحي بمنطقة الازهر في القاهرة عام 2009، وهو الحدث الذي يتذكره ضابط الامن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، ثم تنتقل الاحداث إلى عام 2012 تزامنا مع اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية، ويقوم الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) برصد خليه إرهابية في سيناء تخزن السلاح والذخائر باحد الشقق وتسعى لتنفيذ عملية إرهابية.

تلقي الشرطة القبض على مهندس الالكترونيات الإرهابي والمعروف بمعتصم (الممثل محمد فراج) ومعه دوائر الكترونية لتركيبها في العبوات الناسفة، وينتقل الضابط زكريا للقسم للتحقيق معه، ويتعرف عليه بانه تابع إلى خلية مدينة نصر.

يضر الضابط يوسف رفاعي، للهجوم على العناصر الإرهابية في سيناء دون إذن مسبق بعدما وجهم في طريقهم للتحرك، فيقتل واحد ويلقي القبض على الآخر، في الوقت الذي يعرف الضابط زكريا، معلومات من معتصم عن خلية إرهابية في مصر الجديدة تحاول استهداف المتظاهرين في ثورة 30 يونيو.

ينجح الضابط زكريا في القبض على العناصر الإرهابية قبل زرع العبوة في ميدان التحرير واستهداف متظاهري ثورة يونيو، في الوقت الذي يلقي فيه الفريق عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية الحالي ووزير الدفاع خلال احداث المسلسل- بالقاء بيان الجيش عن ثورة 30 يونيو، ويعطل العمل بالدستور.

وتختتم احداث الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، بقيام الجماعات الإرهابية باستهداف معسكر الأحراش لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح، وتقوم القوات المسلحة بإرسال مدد بقيادة الضابط احمد المنسي.

ويعرض مسلسل الاختيار 2

على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.