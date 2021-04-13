بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

سر جمال شعر الفنانة شريهان

بعد أن شاهد الجميع اعلان شريهان ، تردد العديد من التساؤلات حول سر جمال وطول شعرها بالرغم من تقدمها في العمر.





ولمع اسم شريهان واشتهر بالفوازير على مرّ السّنين لما حملته من حضور خفيف وجمال لا مثيل له وإطلالة لا تُشبه أحدا.





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واشتهرت شريهان ﻿لاسيما ﻿بجمال شعرها الطّويل الذي لا يزال حتى اليوم ينسدل على كتفيها بالكثافة نفسها واللمعة نفسها والجمال نفسه.

سر جمال شعر الفنانة شريهان



وفي تصريحات سابقة للفنانة شريهان قالت عن سرّ اكتمال جمال شعرها، والذي سوف نكشفه لكم في السطور التالية.



أكدّت شريهان في حديثها السابق، أن السّر في جمال شعرها يعود لزيت الزيتون الذي تدخله إلى معظم خلطات شعرها، فتحافظ من خلاله على كثافته، ولمعانه وحيويته بالرغم من طوله.

وكشفت الفنانة شريهان، ان من أشهر الوصفات التي تستعملها بشكل دائم ﻿ولأكثر ﻿من مرّتين في الشّهر، هي خلطة الثوم وزيت الزيتون، حيث تقوم بنقع 5 حبات من الثوم بزيت الزّيتون ليومين على الأقل، ثم تقوم باستعماله لمرّة في الأسبوع أو مرّة كل أسبوعين.





وأكدت شريهان، أن هذا القناع ساعدها على تعزيز نموّ شعرها بشكل سريع وكثيف، في كل مرة تتخلّص من أطرافه هذا غير أنه حافظ على لمعان خصلات شعرها، ومنع الأطراف من الجفاف والتكسر.