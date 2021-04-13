عادت بقوتها وجمالها.. بوسي عن عودة شريهان للظهور بعد غياب ١٩ عام

علقت الإعلامية بوسي شلبي على أول ظهور للفنانة شريهان في احد الاعلانات الرمضانية بعد غياب دام ١٩ عام.





ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها بانستجرام صورة ل شريهان وعلقت قائلة "عادت شيريهان بقوتها وجمالها وشياكتها نورتي رمضان يا اميره الف ليله وليله





يذكر انه بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر التعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

واشترطت شريهان، على الشركة، أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شريهان كان بطولتها لفيلم «العشق والدم» مع فاروق الفيشاوي، ويتسابق بعض الفنانين على الظهور في إعلانات شركات الاتصالات نظرًا للمقابل المادى الكبير الذى يحصلون عليه، إضافةً إلى تعلق الجمهور بهذه الحملات الإعلانية.