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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة شريهان للمشاركة في شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

شريهان
شريهان

بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر بالتعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان المقبل، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.

 

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

 

كما اشترطت شريهان، على الشركة، أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

 

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شريهان كان بطولتها لفيلم «العشق والدم» مع فاروق الفيشاوي، ويتسابق بعض الفنانين على الظهور في إعلانات شركات الاتصالات نظرًا للمقابل المادى الكبير الذى يحصلون عليه، إضافةً إلى تعلق الجمهور بهذه الحملات الإعلانية.

 

وكانت الفنانة شريهان هنأت جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك بعد تحقق الرؤية بواسطة اللجان الشرعية بدار الإفتاء وإعلان يوم الثلاثاء أول أيام الصيام.

 

ونشرت شريهان صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة:‏ ‬‏رمضان كريم.

 

وكانت دار الإفتاء أعلنت مساء أمس، الأحد، غدا، الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 أبريل لعام 2021م، وأن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021م. 

 

رمضان شيريهان شهر رمضان

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