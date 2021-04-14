جنرال موتورز تقوم بتشغيل سياراتها ذاتية القيادة في دبي .. صور

جنرال موتورز تقوم بتشغيل سياراتها ذاتية القيادة

أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن توقيع إمارة دبي اتفاقية مع شركة جنرال موتورز كروز والتي تهدف إلى تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتبارا من عام 2023.

هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، والتي تتضمن خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويًا، وتوفير 1.5 مليار درهم سنويًا عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، بالإضافة إلى تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي.

قام ولي عهد دبي باستقبال جيف بليش المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز كروز، وحث الطرفان آخر التطورات في مجال استخدام السيارات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد الأهم ضمن توجهات دبي المستقبلية.

وقـال حمدان بن محمد إن هدفنا هو تحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030، دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش.

وشهد حمدان توقيع اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي والشركة لتشغيل سيارات ذاتية القيادة لتقديم خدمة سيارات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، ووصف الاتفاقية بأنها الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وأعرب دان أمان رئيس شركة كروز عن امتنانه لاختيار الهيئة لشركته، مشيدًا بجهود الهيئة في تطوير إطار عمل مبتكر لتطبيق التنقل ذاتي القيادة و تحقيق الريادة بها.