الليلة .. وفاء عامر ضيفى انجى على على نجوم اف ام

‎ تحل الليله الفنانة وفاء عامر ضيفه على الاعلامية أنجى على فى برنامج نجوم رمضان أقربلك على محطه وراديو نجوم FM100.6

وتتحدث وفاء عامر عن دور قدريه بمسلسل لحم غزال مع الفنانه غاده عبدالرازق وعن اهم احداث المسلسل لحم غزال بطوله غاده عبدالرازق وفاء عامر مى سليم عمرو عبدالجليل شريف سلامه أحمد خليل أحمد صفوت محمد شاهين جيهان خليل تأليف اياد عبدالمجيد ومن اخراج محمد أسامه

كما تتحدث وفاء عامر عن اهم طقوسها فى شهر رمضان الكريم و عن متابعتها لبعض الأعمال الدرامية على رأسها أعمال الفنانه أيتن عامر

وكانت قد دافعت الفنانة وفاء عامر ، عن مسلسل «الملك» ، بعد قرار وقف تصوير العمل ومنعه من العرض من قبل الشركة المنتجة لحين مراجعة أحداثه تاريخيا.

و كتبت وفاء عامر ، علي صفحتها الشخصية علي الفيسبوك قائلة :" أنا بتمني من قلبي النجاح لعمرو يوسف، لنثبت أن السوشيال ميديا قادرة علي الهدم أكتر من البناء ، كفاية بقي ومش حتكلم ف الموضوع ده تاني ".