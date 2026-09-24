منسق الأمم المتحدة: إصلاحات التعليم المصرية أسهمت في تهيئة بيئة أفضل

أكدت كريستينا ألبرتين، القائم بأعمال المنسق العام المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن مسيرة الإصلاح التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة تمنح أسبابًا قوية للثقة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسهمت في تهيئة بيئة تعليمية أفضل، مؤكدةً أن الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة والتي تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون القائم على الأدلة صنعت فارقاً حقيقياً في تعلم الأطفال، من خلال تحديد احتياجاتهم التعليمية، ودعم المعلمين، وتطبيق أساليب تدريس منظمة وقائمة على أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين مستويات تعلم الأطفال وتعزيز مهاراتهم الأساسية.

وأضافت أن ما تحقق من خلال البرنامج يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارة واليونيسف لتوسيع نطاق الاستفادة منه والوصول إلى مزيد من الأطفال، من خلال برامج دعم القراءة والكتابة والحساب، والاستفادة من نتائج التقييم والأدلة في توجيه جهود التطوير، بما يضمن استمرار تحسين جودة التعليم ومعالجة الفجوات التعليمية في مراحل مبكرة، مؤكدة أن منظومة الأمم المتحدة في مصر، من خلال اليونيسف وسائر وكالات الأمم المتحدة، تواصل التزامها بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه المسيرة، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والمجتمعات المحلية، بما يسهم في ضمان امتلاك كل طفل في مصر المهارات الأساسية اللازمة للتعلم والنمو والمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، ومؤسسة ساويرس، إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والمرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء أسس راسخة لمسيرة تعلّم كل طفل، وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب في اللغة العربية والحساب.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" في مصر ومؤسسة ساويرس، بحضور نتاليا روسي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" في مصر، و كريستينا البرتين القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وكريستيان جرون رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، و بول كوستر المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في القاهرة، و شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، و إيبيساوا يو الممثل الرئيسي بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، و ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي.

وشهدت الفعالية إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في ٣ محافظات هي سوهاج وأسيوط والفيوم، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب في ١٠ محافظات، والتي تشمل محافظات الفيوم وأسوان وأسيوط وشمال سيناء والإسكندرية والجيزة والقاهرة ودمياط وسوهاج والإسماعيلية.