الاختيار 2 | خبير مكافحة إرهاب: المسلسل ملحمة وطنية تشرح حقبة صعبة

قال خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات العقيد "حاتم صابر"، إن مسلسل الاختيار 2 يجسد ملحمة وطنية من رجال الأمن الوطني، إضافة لرجال الأمن المركزي؛ لشرح حقبة زمنية صعبة مرت على تاريخ الدولة المصرية بداية من ثورة 30 يونيو، وما تبعها من أحداث في إعتصام رابعة والتخطيط والتجهيز لإنشاء تنظيمات إرهابية وتكفيرية مسلحة فى شمال سيناء، وكيفية تصدي وزارة الداخلية لهذه الجماعات والعمليات التي كانت تقوم بها.

وأضاف حاتم صابر في تصريحات لـ "البلد" أن الطابع الغالب على هذا المسلسل هو التوثيق أو التركيز على أحداث بعينها تمت بالفعل علي أرض الواقع، وهذا ظهر من خلال المداخلات بين المشاهد الحقيقية لإعتصام رابعة والمشاهد الحقيقية لثورة 30 يونيو ودمجها مع الأحداث الدرامية في المسلسل.

تناغم أحداث الاختيار 2 مع الاختيار 1

وتابع "حاتم" قائلا: إن أحداث مسلسل الاختيار 2 سيكون بها تناغم مع أحداث مسلسل الاختيار 1 الذي تم عرضه في رمضان السابق، وهذا ما شاهدناه من ظهور للإرهابي هشام عشماوي في الحلقة الأولى من المسلسل أثناء تواجده في اعتصام رابعة، وأيضا تواجد الإرهابى حنفي جمال المذكور في المسلسل وهو المسئول عن التخطيط لهجوم كمين البرث في رفح واستشهاد الرائد أحمد المنسى.

وعن الشخصيات التي جسدها كلا من الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز، قال حاتم صابر، إن هذه الشخصيات مستوحاة من الحقيقة، ولكن هي مزيج من الشخصيات ولا تعبر من شخصية ضابط بعينه، لأنه من الممكن أن يكون هناك العديد من الضباط الذين شاركوا في العديد من العمليات المشابهة أو الذين كانوا فى نفس المراكز وتعبر عنهم هذه الشخصيات فى المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري- هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من الفنانين الشباب.