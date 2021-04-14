مباراة الزمالك ضد حرس الحدود .. طرد أحمد قطاوي والتعادل الإيجابي سيد الموقف

أشهر عمرو رمضان حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود البطاقة الحمراء ضد لاعب حرس الحدود أحمد قطاوي بعد عرقلته المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك امام منطقة الجزاء فى الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وتعادل فريق الزمالك مع حرس الحدود ايجابيا بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش في السويس بالدور الـ 32 لكأس مصر.

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى على دفاعات الحدود عبر التونسي فرجاني ساسي وبادل الحرس الهجمات عن طريق شيفو وأحمد قطاوى وخالد سامي.

ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة السابعة ركلة حرة للاعب الزمالك اسلام جابر اثر عرقلته من مدافع الحرس وأنقذ محمد فوزى حارس الحدود مرماه من كرة خطيرة أرسلها شيكابالا من ضربة حرة.

وأحرز حسن يوسف هدف حرس الحدود الأول فى مرمى الزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك محمد أبو جبل فى الدقيقة التاسعة.

وأنقذ فى الدقيقة 11 محمد فوزى مرماه من فرصة خطيرة للزمالك وأحرز يوسف أوباما فى الدقيقة 18 هدف التعادل فى مرمى محمد فوزى حارس الحدود بعدما سدد الكرة على يسار المرمى.