تبدأ من 18 جنيهاً .. تمور سيوة على كل لون خلال شهر رمضان.. شاهد

على كل لون يا تمور سيوة شعار يرفعه أصحاب المحال التجارية بمطروح لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم طوال شهر رمضان.



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فواحة سيوة بمطروح تمتاز بإنتاج افضل انواع ـ«التمور » التى يتهافت عليها أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى للشراء نظرًا لتميزها لزراعتها دون استخدام اى أسمدة كيماوية .

تمور سيوة



صدى البلد انتقلت لأسواق بيع التمور لرصد إقبال على الشراء وأنواع التمور المطروحة للبيع خاصة ما تزايد مناطق شراء البلح والتمور، بمطروح وإقبال المئات للشراء منهم طوال شهر رمضان المبارك.



المحال تستقبل روادها



يقول شريف العمامي صاحب أحد المحال، التي تبيع منتجات مطروح وسيوة، أن الإقبال على التمور والبلح والياميش في المحافظة يتزايد يوميا كلما اقترب شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن تمور سيوة بأنواعها المختلفة والبلح الأسواني هم أكثر الأنواع عليها إقبالًا من المواطنين،



وأضاف أن أسعار تمور سيوة تبدء من 18جنية الكيلو العادي وحتى 70جنية للكيلو من التمور المحشوة بالمكسرات والشيكولاتة.



وأوضح أن الشراء لا يقتصر على أبناء مطروح فقط ولكن يقبل على الشراء أبناء المحافظات الأخرى والليبيين نظرا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها تمور مطروح والتي تصدر للدول العربية لافتا أن الشراء لا يقتصر على التمور والياميش ولكن يقبل المواطنين أيضا على شراء زيت الزيتون بمطروح وسيوة المميز والنعناع الصحراوي والزيتون المخلل بأنواعه والعطارة والأعشاب.



اقبال من المواطنين على التمور



وقال يوسف السيوي إلى إن منتجات سيوة هي منتجات طبيعية حيث إنه لا يوجد عليها أي كيماويات مما تؤدي لزيادة الإقبال المواطنين، لافتا إلى أن هناك فوائد كبيرة لتناول التمور للوقاية من هشاشة العظام، لأنها تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم، وعلاج الإمساك وأملاحه تعدل من حموضة الدم التي تسبب حصى الكلي وارتفاع ضغط الدم، والنقرس والبواسير، وتناوله علي الريق يقضي على ديدان البطن ويعالج خشونة الحلق.



وأوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحي (التمر الجاف)، والذي يعرف باسم أغزال ويسمى في سيوة الكاك ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح (الصعيدي) الذي تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوي) وإنتاجه يزيد على 15% قليلا ويهتم المواطنين ببلح الناشف، وكذلك عسل البلح اَلرَّبّ، .



وأشار أن سيوة يوجد بها حوالي 10 مصانع لإنتاج التمور تقوم بإنتاج التمور المغلفة بالإضافة إلى التمور المحشوة بالمكسرات والشيكولاتة

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