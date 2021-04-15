عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توسيع محور 6 أكتوبر يسهم فى تحقيق التوازن بين وسائل النقل الـمختلفة

النائب أحمد فرغل،وكيل
النائب أحمد فرغل،وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

قال النائب أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتهج سياسة جادة، تمثلت في رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، لافتا إلى أن تطوير محور كوبري 6 أكتوبر، و توسيعه ، سيسهم  فى تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، كونه يعد أحد المحاور الرئيسية بالعاصمة،معقبا:" اللى اتعمل في مصر خلال 3 سنين في عهد الرئيس السيسي ، متعملش في 100 سنة،  ولا ينكر ذلك الا جاحد ".

 

 

و أوضح “ فرغل” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما يحدث فى القاهرة من تطوير، يعد بمثابة عملية جراحية ، لتسليك شرايين، لافتا الى أن السياسة الداعمة ، التى تنتهجها القيادة السياسية، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية، لاسيما في توسعة المحاور والكباري، ستسهم حتما في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، معقبا:" أي تطوير يتم اتخاذه في تطوير البنية التحتية، يعد بمثافة إضافة جديدة،  سيكون لها عوائد كبيرة جدا، تصب في مصلحة المواطن في المقام الاول".

 

 و تابع النائب حديثه قائلاً:" إن مردود ذلك ذلك سيكون إيجابيًا علي الإقتصاد المصري، إذ أن تأهيل الطرق سواء البرية أو طرق السكك الحديدية ، أو طرق النقل النهري وخلافه، والعمل على تطويرها و توسيعها، لتسهيل نقل البضائع والركاب، سيكون بمثابة وسائل شريانية لدفع عجلة الإقتصاد المصري".

 

وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عن تمنيه بعمل توسعات مشابهة لما يحدث في القاهرة الكبري، في كافة محافظات مصر، لاسيما محافظات الصعيد، قائلا:"نتمنى نفس السرعة اللى بيتم من خلالها رفع كفاءة البنية التحتية في القاهرة الكبري تكون بالمثل والتوازيى في محافظات الصعيد و محافظات الدلتا".

 

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

 

واللواء أمجد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلي رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلي للطبع والنشر.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".

 

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.

 

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وباقي مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

 

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

 

واستعرض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.

 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي محور كوبري 6 أكتوبر التنمية المستدامة وسائل شريانية الإقتصاد المصرى رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الحركة المرورية

ترشيحاتنا

علي ربيع يعلن انتهاء تصوير "أحسن أب": "عملنا اللي نقدر عليه عشان نبسطكوا"

صحة الشرقية : خروج جميع مصابي حادث قطار منيا القمح من المستشفى باستثناء 3 فقط .. صور

الأردن .. محكمة أمن الدولة تتسلم قضية الفتنة بعد وقف تحريكها من الديوان الملكي

تطور نوعي.. التحالف يدمر صاروخا باليستيا باتجاه جازان السعودية

النيابة تباشر التحقيقات في حادث قطار منيا القمح

ننشر أسماء المصابين في حادث قطار منيا القمح .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر

ممنوع عنه الزيارة| تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

كلوب يحمّل محمد صلاح مسئولية خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ