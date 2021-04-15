للسيدات ... معرفة نوع الجنين من البول

ترغب كل سيدة حامل في معرفة نوع الجنين كنوع من الفضول و الإطمئنان، أكد موقع medicalnewstoday، أن يمكنك إجراء اختبارات البول في المنزل أو في مكتب الطبيب لكي يكتشفون وجود هرمون الحمل ، يدور هرمون hCG في دم المرأة بمجرد أن تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم يحدث هذا عادة بعد 6 أيام من الإخصاب.

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية ، تتضاعف مستويات قوات حرس السواحل الهايتية كل يومين إلى ثلاثة أيام ، وتبلغ ذروتها من 8 إلى 11 أسبوعًا من الحمل ، ثم تبدأ في الاستقرار يمكن الكشف عن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية عادة عن طريق اختبار البول بعد 12 إلى 14 يومًا من الحمل.

يمكن شراء اختبارات الحمل المنزلية من الصيدلية أو الصيدلية عادة ما تكون تكلفتها أقل من 20 دولارًا وهي سهلة الاستخدام إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فإنها تعطي نتائج ممتازة، كما تظهر النتائج عادة في غضون 3 إلى 10 دقائق أو في بعض الأحيان قبل ذلك.

تجرى اختبارات البول السريرية في عيادة الطبيب مثل الاختبارات المنزلية يبحثون أيضًا عن وجود هرمون hCG في البول، على الرغم من أنها تنتج نفس المستوى من الدقة فإن الاختبارات التي يتم إجراؤها في بيئة سريرية عادةً ما تتجنب بعض الأخطاء التي يمكن أن تحدث مع الاختبارات المنزلية.

