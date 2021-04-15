عقب هدفيه في حرس الحدود .. محمود علاء هداف مدافعي نادي الزمالك تاريخيا

أصبح محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو هداف مدافعي القلعة البيضاء تاريخيا.



ووصل محمود علاء إلى هدفه الـ40 بقميص نادي الزمالك، ليصبح أكثر مدافع سجل أهدافا بقميص الزمالك تاريخيا.

وسجل علاء هدفين في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاءت أهداف محمود علاء مع الزمالك بواقع 30 هدفا في الدوري، و4 أهداف في كأس مصر، وهدفين في كأس السوبر المصري، وهدفين في دوري أبطال إفريقيا، وهدفين في الكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ30 عاما وصل أيضا إلى 52 هدفا مع مختلف الفرق التي لعب معها.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.