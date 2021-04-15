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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تثمن جهود مصر لإخراج المرتزقة والمُقاتلين الأجانب من ليبيا

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها وزير الخارجية السفير سامح شكرى خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، مثمناً تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على استمرار جهود مصر فى بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.


كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الخارجية على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها إضافة إلى ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبي ودعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية اضافة الى تأكيد الوزير سامح شكري على دعم مصر للجهد المتصل الذي يقوم به المبعوث الأممي كوبيتش في مهمته للتوصل إلى الحل السياسي الذي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة. 


وكان المبعوثُ الأممي قد اطلع الوزيرَ شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن

النائب أحمد فؤاد مجلس النواب سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة ليبيا المرتزقة

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