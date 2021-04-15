إيهاب جلال يلجأ لـ الوديات فى الإسماعيلى قبل مواجهة الإنتاج

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها 1 مايو المقبل في إطار لقاءات الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الممتاز .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أول وثاني أيام رمضان.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب الإسماعيلي اليوم، بقياس أوزان اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من زيادة الوزن، ومن المنتظر توقيع عقوبات على اللاعبين المخالفين.

ويعد موقف الإسماعيلي صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.

إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي قبل عدة أيام خلفا للبوسني يوفيتش والذى رحل عن الدراويش بسبب النتائج المتدهورة وخاض جلال مع الإسماعيلي مباراتين الأولى كانت أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف ، والثانية أمام المصري وفاز بها الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف .