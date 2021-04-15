حاملتا الطائرات أيزنهاور والفرنسية شارل ديجول في بحر العرب

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملة الطائرات "إيزنهاور" والحاملة الفرنسية "شارل ديجول" موجودتان في بحر العرب.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة، قالت القيادة إن الحاملتين تنفذان عمليات طيران مزدوجة ببحر العرب منذ 13 أبريل، لتوفير الأمن والاستقرار.

يذكر أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" وصلت إلى مياه الخليج العربي في إطار مهمة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لـ"فرانس برس".

وأوضحت "فرانس برس" أن الأمر يأتي تأكيدا من باريس على "حرية الملاحة" في مناطق بحرية شهدت توترات متزايدة.

