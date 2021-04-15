الزمالك وصيفا.. الأهلي يحتل صدارة الأندية الأكثر تسديدا بدوري أبطال إفريقيا

احتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة الأندية الأفريقية الأكثر تسديدًا على المرمى خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، يليه الغريم التقليدي نادي الزمالك بتلك القائمة التي تضم الأندية الأكثر تسديدًا على المرمى بدوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة الأندية الأكثر تسديدًا على المرمى بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وجاء الأحمر في الصدارة بواقع 33 تسديدة، يليه الزمالك في المرتبة الثانية بواقع 31 تسديدة، ثم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الثالث بواقع 28 هدفًا.

وكان الأهلي نجح في التأهل للدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي جعبته 11 نقطة، حققها الفريق من 3 انتصارات، وتعادلين، فيما تكبد الفريق خسارة وحيدة.

وضمت مجموعة الأهلي بدور المجموعات كل من سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي، والمريخ السوداني.