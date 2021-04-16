أحمد رفعت عن مشاركته في الاختيار: ذاكرت الدور واحترمته.. فيديو

علق الفنان أحمد رفعت، على مشاركته في تتر مسلسل الاختيار 2.



وقال "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى": "يشرفني ظهوري في مسلسل الاختيار، لافتا: "أنا بعشق حاجة اسمها فن التمثيل".



وأضاف: "أي دور بتصدى له لازم أذاكره واحترمه جدا، والذي أسعدني أكثر أن القائمين على المراجعة اكتشفوا أنني أرتل القرآن.. والقرآن به الرد الحاسم على الجماعة المتطرفة".



وأشار: "المسلسل مفعم بمشاهد كثيرة جدا، وكنت أتمني الكثير من المشاهد التي تخاطب المتطرفين بالقرآن"، موضحا: "الممثل المصري من أمهر الممثلين تحدثا باللغة العربية".

