شاب فقد بصره لسبب غريب.. ووالده باكيا: محتاج عملية بـ 25 ألف جنيه.. فيديو

رصد برنامج “ صالة التحرير” معاناة شاب فقد بصره بسبب جسم غريب فى العين.

وقال عم صابر حارس عقار بالهرم ووالد الشاب خلال تقرير برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه حتى 17 عاما، كان يرى طبيعيا.

وتابع عم صابر: فجأة لقيت ابنى بيقولى انا شايف دخانة سودا ومش شايف حاجة، معقبا:"روحت بيه لدكاترة كتير وكنت بستلف فلوس".

ومن جانبه قال الشاب: كشفت عند دكتور وقالى محتاج عملية تكلفتها 25 ألف جنيه.

ومن جانبه أكد عم صابر، أنه لا يمتلك مبلغ العملية، معقبا:" بشتغل يوم بيوم عشان أصرف عليهم، ونفسى أشوف ابنى كويس ويرجع يشوف زى الأول".