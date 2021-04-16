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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يدير كيان تعليمى وهمى بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة بالكامل – إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر بمشتملاته) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على البرامج المستخدمة فى عمليات التزوير ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإصطناع الشهادات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كيان تعليمى وهمى اخبار الحوادث

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