شافكي المنيري: التليفزيون المصري تاريخ ومش مجرد بيت لكنه عالم كامل.. فيديو

علقت الإعلامية "شافكي المنيري"، على عودتها للتليفزيون المصري، قائله: "التليفزيون المصري تاريخ ومش ومجرد بيت لكنه عالم كامل".



وأضافت "شافكي المنيري"، خلال تقديمها برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما أحلى الرجوع إليه، الحلو إنك ترجع لبيتك بالحماس والحب".



وأضافت: "أنا قدمت أحلى برامج في استوديو 10، وكنت سعيدة جدا بيها"، متابعه: "كان عندي إحساس أن مشواري سينتهي قبل الرجوع للتلفزيون المصري، لكن رجوعي في رمضان حاسه أني في البيت".



