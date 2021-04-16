نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

كشف محمد هلال نجم فريق وادي دجله حقيقة تلقيه عروض من الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية للانضمام لاحد قطبي الكرة المصرية .

وأكد محمد هلال في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن تركيزه حاليا منصب على الملعب وتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق لاحتلال مكانه يليق بها.

وأضاف أن اهتمام قطبي الكرة المصرية به شرف كبير له مشددا أن أي مفاوضات ستكون مع نادر شوقي وكيل اعماله في نهاية الموسم.

وتابع أن تصريحه لا يعني وجود عرض من عدمه مشددا ان هدفه الأهم حاليا هو تقديم أداء جيد.

وسجل محمد هلال البالغ من العمر 25 عام خلال الموسم الحالي 7 أهداف في بطولتي الدوري والكأس في 16 مباراة.