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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم سله الزمالك يعلن الترشح لـ انتخابات النادي المقبلة

صدى البلد

أكد الحسيني سمير نجم فريق السلة في الزمالك السابق أنه يدرس حاليا إمكانية خوض انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة .

 

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن بنسبه كبيرة سيخوض انتخابات مجلس ادارة الزمالك المقبلة مشددا أن مجلس النادي الحالي رائع و يقوم بعمله على أكمل وجه.

 

وأضاف أن وجود نجوم من ألعاب الصالات في مجلس الإدارة من شأنه أن يضيف الكثير لعمل وخبره مجلس الادارة مشددا ان الادارة يجب ان تكون من الرياضيين بشرط الخبرة الإدارية .

 

وتابع ان العاب الصالات يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الإدارة.

الزمالك مجلس إدارة الرياضيين سلة الزمالك زمالك

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