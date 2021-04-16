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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فضيحة لـ سياسي كندي ظهر عاريا خلال مقابلة عبر زووم

تطبيق زووم
تطبيق زووم

عدم القدرة في التعامل مع التطبيقات الحديثة دائما ما تضع أصحابها في مواقف محرجة، حيث تعرض سياسي كندي لموقف محرج جعله مهدد بإلقاء القبض عليه بعدما ظهر عاريا خلال مكالمة فيديو مع زملائه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ظهر السياسي الكندي ويدعى "ويليام آموس" وهو عاريا خلال مكالمة فيديو عبر تطبيق "زووم" الشهير للمقابلات عن بعد، مما وضعه في موقف محرجا معهم أثناء تسجيل اللقاء.

وبسبب الهجوم المتزايد ضده بعد هذا الموقف الأخير، أوضح سبب ظهوره بهذا الشكل من خلال بيان أصدره، وقال فيه: "كان هذا خطأ مؤسف.. لقد تم تشغيل الفيديو الخاص بي عن طريق الخطأ عندما كنت أبدل ملابس الرياضة بملابس العمل الخاصة بي بعد الركض".

ولسوء حظه تم تسريب صور له خلال ظهوره عاريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يضع الهاتف على ساقيه وهو عاريا، وبعد هذا الجدل تحركت الشرطة الكندية لإلقاء القبض على العضو الليبرالي في البرلمان وهو يقف خلف كرسي بالقرب من مكتبه ويظهر جواره علم كندا.

 

وقال السيد آموس إنه مُحرَج" من الحادث الذي وصفه بأنه خطأ صريح متعهدا بعدم تكراره مرة أخرى، وقال في بيانه "أعتذر بصدق لزملائي في مجلس العموم عن هذا الخطأ غير المقصود" ، وغرد لاحقًا عبر حسابه بموقع تويتر باعتذار مماثل.

 

وقال عضو حزب "كيبيك" الكندي ، كلود ديبيلفيل ، بعد المكالمة الجماعية أنه قد يكون من الضروري تذكير الأعضاء ، وخاصة الذكور منهم ، بارتداء الملابس إجباريا قبل أي ظهور علني، مع تذكير الأعضاء بضرورة التحكم في الكاميرا وطرق التعامل معها لعدم تكرار أي موقف مشابه.

هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ضجة على الإنترنت بسبب عدم التعامل الصحيح مع تطبيق زووم، حيث ظهر محمي من وكالة تكساس الأمريكية قبل شهرين وهو مستبدلا وجهه بقناع قطة وظل يردد: "أنا لست أمزح، أنا لست قطة ولكن لا اعرف طرق التعامل مع التطبيق".

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