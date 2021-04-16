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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحمة دموية.. الشرنوبي يوضح تفاصيل العلامة الحمراء حول عينه في "وكل ما نفترق"

صدى البلد

أوضح الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن العلامة التي تظهر بوجهه في مسلسل "كل ما نفترق" المقصود بها وحمة دموية، مشيراً إلى أنها ليست اشارة للضرب.

وكتب: "كل مانفترق" من اول المسلسل ما اتعرض في ناس فاكرة انها ضربة و فيه كوميكس كتير نزلت و هي فعلاً بتضحك جداً (بس تصحيح للي مش فاهم) دي حاجه اسمها وحمة دموية و الصورة التانية لطفل عنده الوحمة الدموية دي".
 


مسلسل "كل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وكشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل دوره في مسلسل كل ما نفترق، مؤكدا أن هذا العمل من أحب الأعمال لقلبه في مسيرته الفنية.


قال النجم أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، إن من أحب الأدوار التي عملتها والعمل شيق وعمل كبير بفكرة مختلفة وكل نجوم العمل قدموا مجهود رائع وعلى قدر عال من الاحترافية. 
 

وأضاف الفنان أحمد فهمي، أنه المسلسل كله أحداث شيقة ورائعة تجعلك تنتظر كل جديد في العمل، مستدركا أنه :"كان عندي ملاحظات معينة في الدور، وهذا امر طبيعي جدا". 
 

وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"لا يوجد مشكلة لأي أحد في العمل، وكل فريق العمل يعمل بهدوء، ولايوجد اي مشحانات" ، لافتا إلى أنه من الطبيعي ام يكون في كل هنا اختلافات في وجهات النظر.

محمد الشرنوبي مسلسل وكل ما نفترق احمد فهمي ريهام حجاج

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