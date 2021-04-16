شوبير يهنئ حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الكابتن أحمد شوبير، كابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق عضو مجلس النواب بمناسبة عيد ميلاده ال46، حيث ولد في 16 إبريل.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “النهاردة عيد ميلاد النجم الجميل والكبير حازم امام .. كل سنة وانت طيب ”.

حازم إمام هو أحد أساطير الزمالك الذي سطر تاريخا له مع القلعة البيضاء بأحرف من ذهب، حيث حقق 12 لقبا مع القلعة البيضاء خلال مسيرته بين محلي وقاري، كما توج مع منتخب مصر ببطولة بطولة الألعاب الإفريقية الأوليمبية عام 1995، وكأس الأمم الأفريقية عام 1998.

لعب حازم إمام لبعض الأندية الأوروبية حيث ارتدى قميص أودينيزي في الفترة من 1997 حتى 2011، تمت إعارته خلال تلك الفترة إلى دي جرافشاب الهولندي موسم 1999 - 2000.

على صعيد الألقاب الفردية توج حازم إمام بالعديد من الألقاب أبرز أفضل ناشئ في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1996، كما تواجد ضمن منتخب أفريقيا مرتين ( 1996 - 2002)، وأفضل لاعب مهاري في بطولة بيبسي للمهارات 2001، وأفضل لاعب في مصر 2003.

أطلق على حازم إمام العديد من الألقاب، أبرزها الثعلب الصغير - الإمبراطور - فنان الشعب.