أحمد العوضي عن ردود الأفعال علي "اللي ملوش كبير": النجاح الحقيقي مش بيستخبي

شارك الفنان أحمد العوضي، ردود فعل الشارع بعد التجاوب الكبير مع مسلسله “اللي ملوش كبير” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، ونشر عدد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “النجاح الحقيقي مش بيستخبي.. الف شكر لكل راجل جدع بيبعتلي عن حبه لسيف الخديوي 🔥🔥🔥🔥علي الله حكايتكم ❤️❤️❤️❤️”

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه».

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل إللي ملوش كبير بمشهد محاولة قتل "غزل" ياسمين عبد العزيز لزوجها عابد تيمور “خالد الصاوي”، وكشفت الحلقة الثالثة أن محاولتها باءت بالفشل حيث استيقظ عابد قبل أن تضربه بالمقص، وحاول أن يتعدى عليها بالضرب مرة أخرى، لكنها أخذت هاتفها ومفتاح سيارتها وقامت بالهرب من المنزل.

وذهبت غزل إلى منزل أهلها لتلقى اللوم عليهم لما فعله زوجها عابد، ليجدوا وجهها مشوهًا بشكل مبالغ فيه وغارق في الدماء، لكن شقيقها خرج من غرفته لينهال عليها بالضرب، لتدخل في حالة انهيار عصبي ليقوم والدها ووالدتها بتهدئتها ويبعدا عنها شقيقها، وظلت تصرخ بأنها تريد الطلاق وأنها غير قادرة على تحمل معاملة زوجها لها أكثر من ذلك.