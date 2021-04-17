البنك المركزي : 617 مليار جنيه رصيد النقد المتداول خارج البنوك بنهاية يناير الماضي

ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ضمن المعروض النقدي للبنوك بنهاية يناير الماضي إلي 617.424 مليار جنيه مقابل 611.203 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة بـ 606.9 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للجهاز المصرفي المصري بنهاية يناير الماضي، قد سجلت 1.152 تريليون جنيه بعد ان كانت 1.14 تريليون جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة بـ 1.134 تريليون جنيه في نوفمبر السابق.

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وبلغت الودائع الجارية بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية نحو 534.6 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 532.34 مليار جنيه في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 526.7مليار جنيه في نوفمبر الماضي.



واقتربت السيولة المحلية للبنوك من 5 تريليونات جنيه بعد ان وصلت لـ4.92 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقارنة بـ 4.85 تريليون جنيه في نوفمبر 2020.