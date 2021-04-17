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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة .. الكويت تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 254472.

كما سجلت الصحة الكويتية في بيان لها  ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1436.

فيما تم رصد تعافي  1283 حالة شفاء من الاصابة بـ «كوفيد-19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 237667 حالة.


كما يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة  247 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15369.

وتم إجراء  9260 مسحة طبية  ليبلغ مجموع الفحوصات 2205047 فحصا. 

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