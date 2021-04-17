محمد إمام يستطلع رأي جمهوره في النمر.. صورة

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له من أحداث مسلسل "النمر" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ووجه محمد إمام رسالة لجمهوره قائلاً "ايه اخبار النمر" نالت اعجاب متابعيه.



مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، إيناس كامل، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وحنان سليمان، ومحمد محمود، وحمدى هيكل، ولمياء الأمير.