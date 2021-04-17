التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله لـ طلاب الثانوية العامة تسجيل ملاحظاتهم الخاصة بـ بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل ملاحظاتهم بشأن بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 من خلال الدخول على الرابط التالي: https://g12.emis.gov.eg/

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بالالتزام بخوض الامتحانات التجريبية التي تعد أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والمقرر انطلاق فعالياتها غدا، الأحد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البروفة التي ستبدأ غدا الأحد تكمن أهميتها في أنها تستهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg، مؤكدةً أن الطلاب سيكونون مطلوبا منهم حل عدد من الأسئلة الاستبيانية التي لا علاقة لها بـ المنهج.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ساعة الصفر التي سيتم خلالها غدا الأحد الموافق 18 أبريل 2021، إطلاق فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مشيرةً إلى أن هذه البروفة تستمر على مدار ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة سيخوضون أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في تمام الساعة 10:30 صباحا وتستمر فعاليات اول يوم في هذه البروفة حتى 1 ظهرا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:

سيكون امتحان أبريل تجريبيا بلا درجات بالتابلت في اللجان.

أسئلة الامتحانات ستكون أسئلة غير حقيقية لا علاقة لها بالمنهج الحقيقي بل ستكون أسئلة عادية مثل ما اسمك وما لونك المفضل.

الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في أبريل الجاري ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي.

ستكون بروفة أبريل مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الأكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.

امتحانات أبريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.

سيكون الامتحان في بروفة أبريل لمدة ساعة فقط أو أقل و"مش هيكون امتحان نذاكر له".

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.