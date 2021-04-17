محافظ البحر الأحمر يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية

زعيم الأغلبية يشيد بالجهود المشتركة بين محافظ البحر الأحمر وأعضاء النواب والشيوخ لخدمة المواطنين

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لقاء مع النائب المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام، وذلك بهدف تنسيق الجهود، ومن أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف المدن من شمال المحافظة إلى جنوبها.

رحب المحافظ خلال اللقاء بزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد، وبأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة النواب ( سيد قاسم، حسام صالح عوض، محمد محمد عبد المقصود، إيلاريا سمير حارص، ناصر عطية، عبد الرحيم كمال، محمد سعيد الدابي)، وبعث المحافظ برقية شكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كما بعث برقية شكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه حريص على دعم أوجه التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتحقيق الصالح العام للمواطن، لافتاً إلى أن ذلك يعد هدفاً رئيسياً لخطط عمل الحكومة بصفة عامة، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الصالح العام، وليشعر المواطن بالتغيير نحو الأفضل.

أشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، إضافة إلى التطرق إلى المجهود الكبير المبذول لتطوير المنظومة الصحية وتزويد المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين، كما تم مناقشة موقف المبادرات والمشروعات القومية على أرض المحافظة، ووعد المحافظ بدراسة عدداً من المقترحات والمطالب المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

من ناحيتهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة عن سعادتهم بجهود محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، وأثنى الوفد البرلماني على الجهود المبذولة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد بالجهود المشتركة بين محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوصول بالمشروعات الموجودة على أرض المحافظة لأعلى المستويات، موجهاً الشكر للمحافظ لحرصه على عقد لقاءات متواصلة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.