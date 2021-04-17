تجديد حبس المتهم بالاعتداء بسلاح أبيض على فتاة بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، تجديد حبس المتهم بالاعتداء بسلاح أبيض على فتاة، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرقبة والبطن، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بنطاق دائرة القسم، ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقي المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من نقطة شرطة مستشفى قصر العيني، بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض خلال مشاجرة لخلافات علي الجيرة بدائرة القسم.



وبالانتقال الي المكان وبالفحص وبسؤال المجنى عليها،قررت أن مشاجرة نشبت بينها وبين نجلة جارها، بسبب قيام الثانية برش كمية من المياة امام المنزل، وعندما عاتبتها حدثت مشادة كلامية بينهما قامت علي أثرها الثانية باستدعاء والدها من داخل المنزل وتعدي عليها بسلاح أبيض ما أدي لاصابتها.